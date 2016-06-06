中国本土汽车品牌受到定价弱势及轿车软肋牵制--业内高管

路透重庆6月6日 - 据一位业内高管称，中国本土汽车品牌在轿车等主要市场板块缺乏定价权，落后于知名的全球性品牌，这些挑战阻碍了他们在中国这个全球最大汽车市场的快速崛起。

“即便中国本土品牌汽车经历了迅猛成长和向前发展，但同时仍承受相对较大的竞争压力，”重庆长安汽车(000625.SZ)总裁朱华荣在全球汽车论坛上表示。论坛周一在重庆拉开帷幕，为期两天。

目前在整体市场成长放缓的大环境下，面对中国本土品牌在市场份额方面的步步紧逼，全球汽车生产商越来越忧心忡忡。朱华荣却有如此谨慎的说法。

根据长安汽车整理的数据，去年中国本土品牌占到国内乘用车市场31.4%的份额，自2013年以来扩大近2个百分点。

但是数据还显示，在更为成熟和竞争更激烈的轿车市场中，今年头四个月中国本土品牌占到的市场份额已从四年前的27%下降至18.7%。

日本汽车生产商日产汽车(7201.T)中国区总裁关润(Jun Seki)在4月北京车展间隙对路透表示，日产低估了中国本土品牌汽车的竞争力，它们从三四年前开始稳步蚕食全球品牌的市场份额。(完)