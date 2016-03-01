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中国财经 | 2016年 3月 1日 星期二 09:14 BJT

今年中国汽车市场增长率预估上调至6%--德国行业协会

路透法兰克福2月29日 - 德国汽车行业协会VDA将中国汽车市场2016年成长率预估调高至6%，指因第四季中国汽车销售回升所致。

“中国乘用车市场自10月起再度加速成长，”VDA总裁Matthias Wissmann周一发布声明指出。

VDA于去年12月时表示，预计今年中国市场的汽车销售量将增长2%。

VDA周一同时指出，预计今年美国市场的轻型车销量将自上年的1,744万辆，升至1,750万辆；全球汽车销量则将成长2%，至8,000万辆。(完)

(编译 龚芳; 审校 张涛)

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