今年中国汽车市场增长率预估上调至6%--德国行业协会

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透法兰克福2月29日 - 德国汽车行业协会VDA将中国汽车市场2016年成长率预估调高至6%，指因第四季中国汽车销售回升所致。
“中国乘用车市场自10月起再度加速成长，”VDA总裁Matthias Wissmann周一发布声明指出。
VDA于去年12月时表示，预计今年中国市场的汽车销售量将增长2%。
VDA周一同时指出，预计今年美国市场的轻型车销量将自上年的1,744万辆，升至1,750万辆；全球汽车销量则将成长2%，至8,000万辆。(完)
(编译 龚芳; 审校 张涛)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)