众安保险获批增车险和保险信息服务业务 为车险市场添变量

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月19日 - 中国首家网络保险公司--众安保险近日获得中国保监会批复，在原有财产险基础上，增加车险和保险信息服务业务，这无疑将令国内竞争相当激烈的车险市场再添一个变量。
保监会批复同意众安提出的增加机动车交通事故责任强制保险及互联网商业车险的申请，在众安现有的企业／家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险等品种之外，增加了目前国内财险中份量很重的车险业务。
目前中国中资和外资财险公司均聚焦于车险市场，激烈竞争令保险公司经营成本上升，去年约八成出现经营性亏损。目前车险市场上，中国人保(1339.HK)、平安(601318.SS)(2318.HK)和太保(601601.SS)(2601.HK)占据大半江山。
众安保险由阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)和中国平安等知名机构合资组建的保险公司，已推出旅行保险、意外保险、健康保险等常规品种，及互联网保证金保险、银行卡盗刷资金损失保险、食品安全险等特色品种。
3月有国内媒体报导称，众安保险正推进首轮融资，认购对象倾向于私募机构，融资金额预计为10亿美元，对应公司12.5%左右的股权，并计划于2018年上市。 （完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。