今年车市日系品牌恐难有上佳表现

路透北京/上海1月4日 - 中国汽车厂商2013年还将呈现温和的个位数增长,因中日两国外交争端导致对日本汽车需求低迷,以及几个大城市采取汽车限购措施.

中国本土和外资汽车厂商高管预计,今年整个汽车市场将增长5-10%,基本与2012年持平.2012年,经济增长缓慢及燃料成本上升打击需求.

日资汽车厂商2013年的处境可能还不太好过,2012年他们在中国的汽车销量下滑了一半左右,因中日两国领土争端导致日本商品遭到抵制.

"中日两国关系紧张妨碍了日本品牌发展.很难判断这会对日本企业长期前景产生多大影响,"日产汽车执行长戈恩年末在东京召开的记者会上表示.

"我们现在所知的是,销量仍然低于去年.显然影响在减弱,但仍然很大...影响是否会降至零还不好说,"他说,并补充称,预计整体中国汽车市场增速将与2012年相近.

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(link.reuters.com/nes23t)

据盖世汽车网(gasgoo.com.)最近进行的调查显示,中国12位主要业界高管中有一半认为,今年汽车市场增速为个位数.另一半预计增幅在10%左右.

福特汽车(F.N)中国区董事长兼执行长罗力强(John Lawler)预计,整体汽车市场增长5-10%,通用汽车(GM.N)中国区负责人苏瑞博(Bob Socia)表示,可能增长5-8%.

2012年1-11月中国整体汽车销售较上年同期成长4%.12月通常是销售旺季,因此分析师预期2012年全年汽车成长率可能在5-6%左右.

2009年和2010年在政府激励措施的带动下,市场分别成长46%和32%,政府的激励措施已在2010年底到期.2011年成长率急剧降至仅仅2.5%.

而地方政府采取更多措施限制汽车销售,以助纾缓交通阻塞恶化,可能重压整体市场,令日本汽车制造商的低迷表现雪上加霜.

目前为止,北京、广州、上海和贵阳已降低牌照发牌数.广州在8月采取这项措施,将使每年汽车销售减少三分之一.

"即使是像贵阳那样的小城市都采取这样的行动,因此其他都市早晚跟进也不令人讶异."行业顾问公司LMC Automotive亚太主管John Zeng表示.

尽管遭遇一些阻力,Zeng预期2013年乘用车销售将成长10.2%,略高于2012年11月底止的约成长7%.他表示,如非日本车厂的处境,市场成长率可能达13%.

乐观的人认为,除了经济复苏和内陆城市受到压抑的汽车需求释出外,中国新领导层可能采取刺激措施来提振国内消费,那将有助促进汽车需求.

"如此乐观是有原因的.无论市场今年表现如何,我都预期(2013年)会比这高出3-5%."Booz & Co.高级顾问Bill Russo称.(完)

(编译 李爽/张若琪; 审校 王洋)

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