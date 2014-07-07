一汽轿车召回逾4万辆马自达6 因安全气囊碰撞时可能失效

路透上海7月7日 - 据中国国家质量监督检验检疫总局网站，一汽轿车(000800.SZ)已向国家质检总局备案了召回计划，决定自下周日（20日）召回逾十年前生产的4万多辆马自达6，因这些车辆副驾驶的安全气囊在车辆碰撞时可能会失效。

这次召回涉及2003年3月29日至2004年4月30日期间生产的部分马自达6汽车，共计42,732辆。

质检总局网站称，本次召回范围内部分车辆由于供应商制造原因，副驾驶安全气囊在车辆碰撞时可能会失效。此时，安全气囊中气体发生器内压异常上升，金属容器可能破损并溅出碎片，气体发生器中的高温气体可能发生泄漏，甚至导致车辆起火，存在安全隐患。

一汽轿车将对召回范围内的车辆进行检查，并为存在问题的车辆免费更换合格的气体发生器，以消除安全隐患。 一汽轿车与马自达(7261.T)以合作方式生产马自达6。

上月，日本本田汽车(7267.T)和马自达汽车均表示，在去年因高田(Takata Corp)(7312.T)供应的安全气囊问题而大量召回汽车之后，将因该问题召回更多汽车。6月丰田汽车(7203.T)也采取了类似的行动。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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