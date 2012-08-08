江铃汽车拟购太原长安重汽 进军重卡市场

路透北京8月8日电---中国轻型商用车制造商江铃汽车股份有限公司(000550.SZ)计划通过收购太原长安重汽,进军重型卡车行业.福特汽车(Ford)(F.N)拥有江铃汽车部分股份.

福特表示,中国是全球最大的重卡市场,去年销量接近100万台,超过北美、欧洲和南美洲销量的总和.

福特周三称,江铃计划从长安汽车和中国兵器装备集团公司手中买下太原长安重汽.这两家公司均与福特在华的合作夥伴重庆长安汽车(000625.SZ)有关联.

福特并未透露交易价值.交易尚待中国政府审批.太原长安重汽网站称,公司年产能力为5万台.

江铃汽车目前生产轻型商用车及运动型多功能车(运动休旅车,SUV),包括福特厢型车全顺.福特拥有江铃30%股份.福特指出,江铃2011年汽车销量为19.4588万台,较上年增加9%,营收175亿元人民币(27.5亿美元).

江铃与日本五十铃汽车公司(7202.T)周二表示,将在中国新组建两家合资公司,在当地产销小型皮卡和发动机.（完）

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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