版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 5月 29日 星期二 09:05 BJT

中国拟出台新一轮汽车消费刺激政策

消息人士对路透表示，为防止中国经济增长出现趋势性下滑，中国政府已通过新一轮刺激汽车产业发展的政策。相关政策预计很快出台，其中包括以旧换新和汽车下乡等。不过行业分析师预计，此次汽车刺激政策的效果难抵2009年，毕竟同样的刺激政策在经济学上有递减效应。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐