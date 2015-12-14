中国汽车保有量骤增 为汽油需求增长添变数

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透伦敦12月11日 - 国际能源署(IEA)周五表示，中国的汽车保有量迅速增加，使得未来一年汽油消费甚至有望加速增长。
为西方国家提供石油政策顾问的IEA称，其数据显示部分新车还未上路，因此汽油需求增长可能快于预期。
IEA称，“中国汽车数量戏剧化增加...汽油需求成长似乎出人意外地处于低档。”
IEA分析暗示，“中国汽车保有量近期大幅增加，当中有一部份导致许多汽车闲置，至少只是偶尔使用。”
虽然为何会这样尚不清楚，但IEA称“这可能使中国汽油需求未来好几年不断积累强劲增幅。”
该机构还表示，考虑到中国车主的新车使用计划尚不明朗，其对中国汽油需求每日增长逾20万桶的预估存在变数。
IEA表示，中国汽油需求在今年1-10月成长10.4%，此增幅“抵销中国其他工业用油的疲态绰绰有余。”
这项需求也帮助推动全球发动机燃料销售上升至五年高点。
但中国汽车工业协会(CAAM)数据显示，今年1-10月中国乘用车销量为1,650万辆。
CAAM称，如果类似的成长速率能够维持到今年收官，那么中国乘用车销量将可轻易超过2,000万辆。
“预测这类车辆使用水平是非常不科学的，但我们必须将此视为预估2016年中国需求时的一大变数，”IEA称，并表示，若有更多车辆闲置，那么消费量也可能低于预估。(完)
(编译 许娜/李婷仪 审校 张明钧)
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路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。