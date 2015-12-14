中国汽车保有量骤增 为汽油需求增长添变数

路透伦敦12月11日 - 国际能源署(IEA)周五表示，中国的汽车保有量迅速增加，使得未来一年汽油消费甚至有望加速增长。

为西方国家提供石油政策顾问的IEA称，其数据显示部分新车还未上路，因此汽油需求增长可能快于预期。

IEA称，“中国汽车数量戏剧化增加...汽油需求成长似乎出人意外地处于低档。”

IEA分析暗示，“中国汽车保有量近期大幅增加，当中有一部份导致许多汽车闲置，至少只是偶尔使用。”

虽然为何会这样尚不清楚，但IEA称“这可能使中国汽油需求未来好几年不断积累强劲增幅。”

该机构还表示，考虑到中国车主的新车使用计划尚不明朗，其对中国汽油需求每日增长逾20万桶的预估存在变数。

IEA表示，中国汽油需求在今年1-10月成长10.4%，此增幅“抵销中国其他工业用油的疲态绰绰有余。”

这项需求也帮助推动全球发动机燃料销售上升至五年高点。

但中国汽车工业协会(CAAM)数据显示，今年1-10月中国乘用车销量为1,650万辆。

CAAM称，如果类似的成长速率能够维持到今年收官，那么中国乘用车销量将可轻易超过2,000万辆。

“预测这类车辆使用水平是非常不科学的，但我们必须将此视为预估2016年中国需求时的一大变数，”IEA称，并表示，若有更多车辆闲置，那么消费量也可能低于预估。(完)