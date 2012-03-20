美国对中国钢轮毂征收惩罚性关税

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透华盛顿3月19日电---美国周一对中国钢轮毂设定庞大的惩罚性进口关税,称其存在不公平定价与补贴,全球两大经济体之间再次出现贸易紧张.
美国商务部称,中国生产商对钢轮毂的售价较合理价格低44.96%至193.54%.
商务部并称中国生产商已获中国政府补贴,幅度为钢轮毂价格的25.66%至38.32%.
此项裁定对Accuride Corporation及Hayes Lemmerz International Inc而言是项胜利,它们在去年提出诉愿,要求进口救济.
美国在2011年从中国进口逾8,420万美元钢轮毂.商务部在去年针对中国产钢轮毂实施初步反倾销税.
商务部将在周二初步裁定是否针对从中国进口的太阳能板课徵反倾销税.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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