楼继伟：将严厉打击新能源汽车骗补和寻租 并按计划削减补贴

路透北京1月23日 - 中国财政部部长楼继伟周六称，针对部分企业数据造假并骗取新能源汽车补贴一事，将联合相关部委组织专项检查，对各种骗补和寻租行为给予严厉打击；并将按计划逐渐削减新能源汽车补贴，2020年后完全取消。

新华社援引楼继伟在中国电动汽车百人会论坛上的讲话称，消费补贴政策初衷是培育初期市场，但长期执行消费补贴易让企业依赖政策，紧盯政策设定产品，缺乏技术研发和产业升级的动力和压力，行业容易出现低水平盲目扩张，形成新的产业过剩。

“真正有竞争力的企业无不是在市场中摸爬滚打成长壮大的。”楼继伟称。

楼继伟并称，地方保护导致市场被分割，企业无法形成规模，难以形成竞争力。有关方面近期将开展专项督查，对搞地方保护的地方政府通报批评，并扣减有关财政奖励资金。

中国财政部周五表示，对2013、2014年度获得中央财政补助资金的新能源汽车，以及申请2015年度中央财政补助资金的新能源汽车有关情况开展核查。核查内容包括财政资金使用及管理情况、企业新能源汽车生产情况、新能源汽车用户车辆运行使用情况。

楼继伟并表示，财政部将按计划削减新能源汽车补贴。去年财政部已明确，2017年至2018年新能源汽车补贴标准将在2016年基础上下调20%，2019年至2020年下降40%，2020年以后补贴政策将退出。（完）