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中国财经 | 2013年 9月 10日 星期二 14:49 BJT

中国8月汽车销量同比增10.3%--协会

路透北京9月10日 - 中国汽车工业协会周二公布数据称，8月份中国汽车销量同比增长10.3%至164.89万辆 。

其数据显示，今年1-8月中国汽车的累计销量同比增长了11.8%。中汽协年初时预计全年汽车销量同比增长7%。

中汽协此前公布的数据显示，7月汽车销售同比增长9.9%，至151.63万辆。（完）

(发稿 王兰； 撰写 李然; 审校 黄凯)

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