中国8月汽车销量同比增10.3%--协会

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透北京9月10日 - 中国汽车工业协会周二公布数据称，8月份中国汽车销量同比增长10.3%至164.89万辆 。
其数据显示，今年1-8月中国汽车的累计销量同比增长了11.8%。中汽协年初时预计全年汽车销量同比增长7%。
中汽协此前公布的数据显示，7月汽车销售同比增长9.9%，至151.63万辆。（完）
(发稿 王兰； 撰写 李然; 审校 黄凯)
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