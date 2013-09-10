中国8月汽车销量同比增10.3%--协会

路透北京9月10日 - 中国汽车工业协会周二公布数据称，8月份中国汽车销量同比增长10.3%至164.89万辆 。

其数据显示，今年1-8月中国汽车的累计销量同比增长了11.8%。中汽协年初时预计全年汽车销量同比增长7%。