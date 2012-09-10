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中国财经 | 2012年 9月 10日 星期一 16:53 BJT

中汽协称8月汽车销量同比增长8.3%

路透上海9月10日电---中国汽车工业协会周一公布,8月份国内汽车销量达149.52万辆,同比增长8.26%,环比亦增长8.4%,其中8月乘用车销量121.89万辆,同比增长11.30%.

中汽协新闻稿显示,1-8月中国汽车销量达1,247.47万辆,同比增长4.1%.其中乘用车前八个月销量995.4万辆,同比增长7.98%.

8月,汽车销量排名前十位的生产企业依次为上汽、东风、一汽、北汽、长安、广汽、长城、华晨、奇瑞和江淮.其中上汽和东风分别销售35.63万辆和23.32万辆.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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