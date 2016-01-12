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中国财经 | 2016年 1月 12日 星期二 15:16 BJT

中国2015年全年汽车销量同比增长4.7%--中汽协

路透北京1月12日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周二公布，中国2015年全年汽车销量同比增长4.7%，上年涨幅为6.9%。

中汽协称，2015年全年汽车销量总计2,460万辆。

中国12月汽车销售较上年同期增长15.4%，至280万辆。

该协会在7月将2015年成长预估，由先前的7%下修至3%，因中国经济扩张增速创25年来最慢，且股市重挫拖累车市销售。(完)

(编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 龚芳/王洋)

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