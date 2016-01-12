中国2015年全年汽车销量同比增长4.7%--中汽协

中国建行债转股资金主要来自社会 银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透北京1月12日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周二公布，中国2015年全年汽车销量同比增长4.7%，上年涨幅为6.9%。
中汽协称，2015年全年汽车销量总计2,460万辆。
中国12月汽车销售较上年同期增长15.4%，至280万辆。
该协会在7月将2015年成长预估，由先前的7%下修至3%，因中国经济扩张增速创25年来最慢，且股市重挫拖累车市销售。(完)
(编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 龚芳/王洋)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。