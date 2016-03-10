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中国财经 | 2016年 3月 10日 星期四 14:24 BJT

中国2月汽车销量158.1万辆 同比下降0.9%--中汽协

路透北京3月10日 - 中国汽车工业协会周四称，2月汽车销量158.1万辆，同比下降0.9%，环比减少36.9%。

中汽协在发布会上并公布，1-2月累计汽车销量同比增长4.4%，至408.7万辆。

数据显示，2月乘用车销量137.7万辆，环比下降38.5%，同比下降1.5%。。（完）

(发稿 马蓉/孟萌；审校 黄凯)

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