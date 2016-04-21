2020年前中国新车销量年增速料降至5% 看好二手车和售后--麦肯锡

习近平称中国经济已进入“新常态”
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国经济已进入“新常态”，但经济基础不变，并补充称目前主要的推动力是家庭支出。
路透上海4月21日 - 国际咨询公司麦肯锡最新调查报告指出，随着中国经济减速及大城市出于环保压力采取限行等措施，作为全球最大汽车市场的中国，2020年前新车销量年增速将由过去的两位数降至5%，不过新能源车、二手车市场及售后服务市场值得看好。
2010年-2015年，中国新车销量以每年超过12%的速度增长，去年国内仅乘用车产销就超过2,100万辆。麦肯锡还估计，既使未来共享服务会减少新车需求，但2030年前中国汽车销量仍会持续增长，预计2030年中国包括乘用车和轻型商用车在内的年销量可达4,100万辆。
“未来五年，中国宏观经济有很多不确定因素，而汽车消费与GDP有密切关联，所以我们做的是一个较为谨慎的预测。”麦肯锡全球资深董事及汽车咨询业务亚洲负责人高旭表示。
他说，虽然新车销量增速可能放缓，但对汽车厂商、经销商和服务提供商而言，这一市场仍有巨大潜力可挖。消费者不再像以前那样将新车视为必需品和身份象征，但消费者都有各种出行需求，这意味着二手车和共享车辆的需求有望增长；而且消费升级趋势将继续，本次调查中一半以上消费者换新车时希望选择更好的品牌。
在3月对逾3,571名汽车买家作调查后，麦肯锡发现当前消费者更为看重性价比，预算已被提前到了仅次于品牌的第二个考虑因素，而且近一半消费者在最近购车过程中考虑过二手车，这比2011年上次调查时的18%有明显提高。
消费者对新能源汽车的兴趣有了明显提高，五年内感兴趣的消费者增长了三倍。政府补贴、税收优惠、更低使用成本以及在部分一线城市容易上牌，都成为了电动汽车的加分项。
调查显示，在非电动车领域，国内消费者更喜欢海外品牌，但在电动汽车领域，情形已经有所不同。鉴于中国的电动车市场还处于早期阶段，国内外汽车品牌势均力敌。随着市场不断发展，能够快速增长的公司更有可能在竞争中取得成功。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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