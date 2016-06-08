中国5月乘用车销量同比增11.4% 车市增长相对恢复--乘联会

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月8日 - 中国全国汽车市场研究会周三称，5月乘用车市场显现波动性走强特征，其中，广义乘用车销量175.7万辆，环比增长2.4%，同比增长11.4%；产量174.1万辆，环比下降4.4%，同比增长4.1%。
该会网站刊登新闻稿称，5月零售同比增速达到15%，相对4月增速有较大提升；而且5月环比增长6%也是近几年没有出现的，是超于预期的。
从同比看，因去年5月股市高涨抑制车市，虽然今年经济增长放缓，但今年房市火爆对车市的影响小于去年股市的剧烈影响，令车市增长相对恢复。
环比看，5月有21个工作日有利于增量，再一点估计5月是部分行业营改增的重要节点，导致小型房地产、服务业等单位购买倾向于5月兑现，有利于抵充进项税压力。
新闻稿并称，在环境L型下行预期下，企业担忧未来发展的外部减速风险，力争相对稳健的产销。但随着房地产涨价向二线城市扩散，购买力受到一定挤压，对车市形成潜在不利影响。（完）
(发稿 张晓翀；审校 涨价)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。