中国5月乘用车销量同比增11.4% 车市增长相对恢复--乘联会

路透北京6月8日 - 中国全国汽车市场研究会周三称，5月乘用车市场显现波动性走强特征，其中，广义乘用车销量175.7万辆，环比增长2.4%，同比增长11.4%；产量174.1万辆，环比下降4.4%，同比增长4.1%。

该会网站刊登新闻稿称，5月零售同比增速达到15%，相对4月增速有较大提升；而且5月环比增长6%也是近几年没有出现的，是超于预期的。

从同比看，因去年5月股市高涨抑制车市，虽然今年经济增长放缓，但今年房市火爆对车市的影响小于去年股市的剧烈影响，令车市增长相对恢复。

环比看，5月有21个工作日有利于增量，再一点估计5月是部分行业营改增的重要节点，导致小型房地产、服务业等单位购买倾向于5月兑现，有利于抵充进项税压力。

新闻稿并称，在环境L型下行预期下，企业担忧未来发展的外部减速风险，力争相对稳健的产销。但随着房地产涨价向二线城市扩散，购买力受到一定挤压，对车市形成潜在不利影响。（完）