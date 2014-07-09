中汽协： 6月汽车销量同比增长5.2% 其中商用车下滑近20%

路透北京7月9日 - 中国汽车工业协会公布最新数据显示，6月汽车销量同比增长5.2%，明显低于10.8%的当月产量增速，其中商用车销量同比降幅扩大至近20%。

中国汽车工业协会统计信息网周三刊登的新闻稿显示，6月汽车产销分别完成185.56万辆和184.58万辆，比上月分别下降6.1%和3.4%。

其中乘用车产销分别完成159.9万辆和156.41万辆，比上月分别下降3.1%和1.7%，比上年同期分别增长17.4%和11.5%。

商用车产销分别完成25.66万辆和28.17万辆，同比分别下降17.6%和19.7%。产销量已连续三个月低于上年同期水平，且本月降幅有所扩大。

整个上半年，中国汽车产销分别完成1,178.34万辆和1,168.35万辆，比上年同期分别增长9.6%和8.4%，增幅比上年同期分别下降3.2和3.9个百分点。

中汽协数据并显示，上半年新能源汽车生产20,692辆，销售20,477辆，比上年同期分别增长2.3倍和2.2倍，产销量已超过上年全年数量；其中，纯电动汽车产销分别完成12,185辆和11,777辆。

2013年全年中国汽车销售2,198万辆，同比增长13.87%。（完）

欲览详情，请点击中汽协统计信息网链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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