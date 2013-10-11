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中国财经 | 2013年 10月 11日 星期五 15:21 BJT

中汽协：9月国内汽车销量同比大增19.7%

路透北京10月11日 - 中国汽车工业协会周五公布数据称，9月份国内汽车销量同比增长19.7%至193.58万辆，增速明显高于8月的10.3%。

作为全球最大汽车市场的中国今年表现不俗，1-9月汽车累计销量同比增长12.7%。

中汽协年初时预计全年汽车销量同比增长7%。去年汽车销量增长4.3%。

(发稿 邵晓忆 撰写 李然; 审校 黄凯)

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