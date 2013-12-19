易到用车完成近6000万美元融资

路透上海12月19日 -中国首家用车服务平台--易到用车已成功完成新一轮融资，由国内最大在线旅游服务企业携程(CTRP.O)和知名风投企业DCM领投，该轮融资总金额近6,000万美元。

据本次融资的独家财务顾问华兴资本提供的新闻稿，携程未来将对易到用车的发展给予全力支持，预计将在包括机票、酒店、火车票、度假等全线产品中推荐、捆绑易到用车产品，致力于为用户提供更完整的旅游、度假、出行解决方案，并全面为易到开通服务城市加速。

新闻稿指出，本轮融资后，易到用车即将于近期发布其历时半年研发的5.0版本的APP产品，并将在随后发布的产品中，强化平台模式，主打“一需多应+自主选择”的用户决策模式。

易到用车创立于2010年，目前易到用车已经覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、香港等49个城市，并计划明年继续将服务普及至国内外超过100个城市。

与中国租车龙头企业--神州租车和一嗨租车等不同的是，易到用车自身不购车，亦不开设门店，而是通过和其他传统租车公司的合作完成业务，其利用移动终端来进行有效调度，将相当多传统租车公司的空闲时间利用起来。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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