上汽集团2012年汽车销量同比增12%

路透上海1月5日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周六发布产销快报称,2012年旗下各家企业共实现汽车销量约449万辆,较2011年的400.9万辆同比增长12%.

12月当月上汽集团实现汽车销量35.04万辆,同比增长7.12%.

上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众12月销售量为7.49万辆,同比下降近三成,全年累计销量128万辆,同比增长9.79%;上海通用当月销售11.1万辆,同比增幅约38%,全年累计销量139.27万辆,同比增长13.08%.

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,上海通用汽车是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司.

上汽旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司去年全年销售20万辆,同比增长23.46%.

近两年,中国汽车销量增速明显放缓.汽车工业协会此前数据显示,2012年11月乘用车共销售146.13万辆,销量同比上升8.75%,环比增长12.50%.

2009年和2010年在政府激励措施的带动下,中国车市分别成长46%和32%,政府的激励措施已在2010年底到期.2011年成长率急剧降至仅仅2.5%.

上汽集团周五收报17.59元人民币,近三个月约累计上涨三成.(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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