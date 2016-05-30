新闻稿：尽管销售可能下滑 但中国汽车生产商能够维持稳健的信用状况--标普

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
香港，2016年5月30日—2017年中国汽车生产商可能面临更加严峻的经营环境，这是因为该行业的一些支持性政策将于今年年底到期。然而未来12-24个月内，汽车生产商或将维持稳健的信用状况。标普全球评级今日发布的报告《2016年中国大型汽车生产商经营状况稳健，但不会持续太久》如是表示。
标普全球评级信用分析师唐华翔表示：“我们预期未来两年内规模较大的中国汽车生产商将维持较为健康的资产负债表和现金流状况。然而，规模较小和竞争力较弱的生产商可能面临较大的财务风险。”
标普全球评级预期，2016年多数中国汽车生产商的财务杠杆将继续下滑，这是因为随着销售增长和利润率保持稳定，这些公司的现金流可能进一步改善。此外，由于汽车行业持续的供应过剩和较低的产能利用率，汽车生产商可能会限制资本支出。未来12个月内即使不考虑额外可获得的循环式银行信贷工具，多数汽车生产商仍将拥有良好的流动性覆盖。
我们认为，中国汽车行业在技术和产品开发上的支出不足以消除与全球汽车厂商的技术差距。在品牌认知度、地域集中度、产品多样性和质量方面，中国汽车生产商也落后于全球汽车厂商。然而中国汽车生产商在各个方面几乎都在改善。但我们预计仍需五到八年时间，才可能有一家或几家中国汽车生产商成长为全球性品牌。
唐华翔表示：“我们认为，多数大型中国汽车生产商的经营效率适当。但在营运资本管理及产能利用率方面，中国汽车生产商的效率仍低于外国厂商。”
考虑到政府激励措施，报告预期未来几年内新能源汽车销售将继续上升。然而，长期而言政府支持可能会开始减弱。一些地方政府已开始削减对新能源汽车的补贴。(完)
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