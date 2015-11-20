焦点：中国降税给车市打强心针 将预支未来销售潜能

图为北京三环路晚高峰时段的车流。 REUTERS/Jason Lee

路透广州11月20日 - 分析师发出警告，中国下调小排量汽车购置税的做法可能激活了2016年的销售增长，但却使未来几年的车市失去动能，并最终可能引发行业重组。

在周五的广州车展开幕前夕，行业观察人士指出，中国通过降税吸引买家购车之后，明年销量可能增长1-8%。中国经济增长放缓使消费者变得不安。预测区间之宽，突显出笼罩车市和减税效果方面的不确定性。

2016年的增长预测，意味着明年的销售增长可能好于今年2%的水平。不过许多分析师认为，降税“预支”了未来汽车销售的潜能，因此将2017和2018年的销售增长下调至个位数。他们认为这可能迫使汽车制造商和中国政府接受行业重组。

“到时中国将别无选择，只能允许一些令人痛苦的重组，”JD Power资深分析师John Humphrey称，并表示，“2%、3%或4%左右的增长率”若持续三年或更长时间，将使政府目前的扶持举措难以为继。

由于基数较低，中国汽车行业保持了数十年的两位数百分比销售增长，因此尚未经历过重大重组。

以前，当中国汽车制造商出现暂时性销售下滑时，中国政府便会提供政策支持，例如减税或者提供购车补贴。分析师指出，随着经济放缓，政府的税收收入面临压力，因此车企将无法指望继续获得政策支持。

最新减税举措是10月1日开始实施的，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。当时由于经济降温，车企销售面临下滑危险。

LMC Automotive Consulting分析师John Zeng表示，中国在2009年曾出台类似的减税措施以提振汽车销售，但结果是措施到期后销售状况出现负面修正。

10月实施最新减税举措后，LMC上调中国2016年乘用车销售增长预估至8.2%，但下调未来两年销售增长预期，预计2017年增长4.5%。

汽车制造商尚未调整在中国的长期生产和投资计划，但在促进销售方面已消耗了不少火力。

大众汽车(VOWG_p.DE)和通用汽车(GM.N)等公司今年已经下调汽车售价，并且削减生产轮班班次。

同时，广汽集团(601238.SS)(2238.HK)已把40万辆产能扩张计划推迟至2020年，原本计划是2016年和2018年建造两座年产20万辆的工厂。

中国汽车市场前景：link.reuters.com/sut95w

中国汽车销量变化图表：link.reuters.com/wap35w

(完)