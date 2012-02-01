美议员呼吁奥巴马对中国进口汽车零组件设限

路透华盛顿1月31日电---美国中西部的国会议员及工会团体周二呼吁总统奥巴马对中国进口汽车零组件设限,他们称这些产品受惠於庞大的非法补贴,且对成千上万的美国就业机会构成威胁.

"我们必须挺身对抗恶霸."密西根州民主党参议员Debbie Stabenow表示,她所指的是北京."这恶霸持续打击我们的生计,我们必须加以阻止."

上述呼声出现之前一周,奥巴马表示他正创建新的贸易执法小组(Trade Enforcement Unit),以打击中国及世界上其他国家的不公平贸易行为;上述活动可能促使美国政府向世界贸易组织(WTO)提出诉讼,或是由美国商务部展开调查,最终可能针对中国制汽车零组件课税.

这可能造成美中关系更加紧张.奥巴马将在2月14日在白宫款待料将成为中国下任领导人的中国国家副主席习近平.

"我们必须在贸易执法上更加积极……特别是中国增加汽车零组件等策略产业的补贴."俄亥俄州民主党参议员Sherrod Brown表示.

"今日,我们让总统第一次有机会实现公平竞争的承诺,"制造业协会American Alliance for Manufacturing主席Scott Paul表示,该协会成员包括北美钢铁工人联合会(USWA)及钢铁业者.

"若这些政策未能在2020年之前加以阻止,则中国在我国汽车零组件市场上的占有率将超过五成,导致成千上万的美国工作机会消失,"律师事务所Stewart and Stewart的管理合夥人Terence Stewart表示,该律师事务所擅长打据称为不公平进口产品的官司.

去年美国与中国间的汽车零组件贸易逆差接近100亿美元.(完)

--编译 张明钧;审校 沈以文

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