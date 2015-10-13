山河智能拟定增筹资22亿元收购全球第二大支线飞机租赁公司

路透上海10月13日 - 中国工程机械企业--山河智能装备股份有限公司(002097.SZ)周二公告称，拟定向增发股份筹资至多22亿元人民币，主要用于收购全球第二大支线飞机租赁公司加拿大Avmax Holdings Inc。

公告指出，本次拟定向增发不超过2亿1,890.54万股A股，全部以现金方式进行认购，增发底价为15.10元（分红除权后为10.05元）。增发对象为不超过10名的特定投资者，其中公司控股股东何清华拟认购两成增发股份。

公告显示，山河智能收购Avmax公司的总价不超过3.1161亿美元，最终收购价格取决于对Avmax的审计、评估情况以及Avmax未来三年（2016-2018 年）的业绩实现情况。双方已签署收购框架协议，计划在10月底前签署最终协议。

Avmax公司是北美最大的支线飞机租赁和维修公司，上一财年（至2014年8月底）的营收为1.45亿加元，净利2,233.1万加元。

山河智能表示，本次增发可使公司借助收购对象在航空领域的市场地位和飞机相关技术积累，将海外先进的飞机运营、维护、管理经验和山河智能在飞机研发制造领域的技术积累相结合，加快公司在航空产业领域的发展步伐，提升公司的盈利能力。

公司预计，未来，随着全球经济和贸易活动的复苏，航空运输业运输量在中长期仍将持续保持增长。飞机租赁及配套维修运营服务作为航空运输业增加运力的主要方式，飞机租赁业前景良好。

山河智能自5月下旬开始连续停牌，因筹划重大事项，上一交易日收报19.80元（除权后为13.18元），公司股票将于周二起复牌。(完)