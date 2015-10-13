山河智能拟定增筹资22亿元收购全球第二大支线飞机租赁公司

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月13日 - 中国工程机械企业--山河智能装备股份有限公司(002097.SZ)周二公告称，拟定向增发股份筹资至多22亿元人民币，主要用于收购全球第二大支线飞机租赁公司加拿大Avmax Holdings Inc。
公告指出，本次拟定向增发不超过2亿1,890.54万股A股，全部以现金方式进行认购，增发底价为15.10元（分红除权后为10.05元）。增发对象为不超过10名的特定投资者，其中公司控股股东何清华拟认购两成增发股份。
公告显示，山河智能收购Avmax公司的总价不超过3.1161亿美元，最终收购价格取决于对Avmax的审计、评估情况以及Avmax未来三年（2016-2018 年）的业绩实现情况。双方已签署收购框架协议，计划在10月底前签署最终协议。
Avmax公司是北美最大的支线飞机租赁和维修公司，上一财年（至2014年8月底）的营收为1.45亿加元，净利2,233.1万加元。
山河智能表示，本次增发可使公司借助收购对象在航空领域的市场地位和飞机相关技术积累，将海外先进的飞机运营、维护、管理经验和山河智能在飞机研发制造领域的技术积累相结合，加快公司在航空产业领域的发展步伐，提升公司的盈利能力。
公司预计，未来，随着全球经济和贸易活动的复苏，航空运输业运输量在中长期仍将持续保持增长。飞机租赁及配套维修运营服务作为航空运输业增加运力的主要方式，飞机租赁业前景良好。
山河智能自5月下旬开始连续停牌，因筹划重大事项，上一交易日收报19.80元（除权后为13.18元），公司股票将于周二起复牌。(完)
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。