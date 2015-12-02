中国全面二孩政策料掀起试管婴儿生育潮

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海12月1日 - 广东南方试管生殖中心称，可以为采用试管婴儿技术的就诊者提供孩子性别选择服务，且无需接受严格的审核和让人焦虑的排队等候。

这家生殖服务中心必须小心谨慎地打广告。中国对试管婴儿市场管制严格，禁止性别选择，要求提供准生证和结婚证，并禁止运用一些更先进的技术。这些规定导致一些就诊者到海外或在国内疏于监管的诊所寻求帮助。

中国10月宣布全面二孩政策后，对试管婴儿技术的需求料增加。这将使本已拥挤的国有医疗机构更加紧张，却给海外企业和地下诊所提供了机会。

“我们这边做的试管婴儿都是可以选择性别的而且不需要证件，”南方试管生殖中心郝医生对路透说道，并称全面二孩政策宣布后咨询量猛增了50%。

她表示，很多就诊者是年轻的女性，希望通过试管婴儿选择一个男孩。

中国政府的严格管控导致民间企业难以在国内运营试管婴儿诊所，但对医生和专家的需求增加导致市场出现其他缺口。

“培训临床医生和胚胎学家显然是一个大的增长领域，”美国医疗设备生产商Cook Medical全球培训总监Jason Spittle说道。

“中国料成为全球最大的试管婴儿市场，可能就是未来几年的事情。”

有经济实力的中国夫妇往往前往美国、澳大利亚、泰国和越南接受试管婴儿服务。

“最主要的一点是国内做试管婴儿的要求很多，”帮助患者前往泰国的中间人雷先生说道。

中国持续增长的生殖治疗需求是澳大利亚Monash IVF Group 和Virtus Health 以及泰国Superior A.R.T.等海外诊疗企业的福音。

“我们的诊所有说中文的工作人员，安排日益增加的中国就诊者，”Superior A.R.T.副经理Arnon Sinsawasdi说道，并称中国全面二孩政策将强有力地推动其业务增长。

Virtus Health旗下的IVF Australia在其中文网站上称：“我们前沿性的辅助生殖技术科学研究帮助不孕症夫妇早日圆抱子之梦。”

“很多病人去那些地方，无非是想寻求一些特殊的服务要求，比如国内做不了的代孕，性别选择之类的，”北京朝阳医院生殖医学中心主任李媛说道。