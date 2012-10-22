中国银行业不良贷款率年内首次反弹

路透北京10月22日电---中国《金融时报》日前援引中国银监会称,截至9月末,商业银行不良贷款比例控制在0.97%以内,与年初基本持平.与此前公布数据对比,为今年以来不良率首次反弹.

报导并称,同期贷款损失拨备覆盖率达290.1%,比年初提高11个百分点.而今年一季度末和二季度末的该数字分别为287.4%和290.2%.

随着中国经济减速效应的逐步渗透,银行资产质量恶化迹象逐渐明显.尽管报导并未提及中国银行业不良贷款余额数据,但考虑到此前不良贷款余额已连续三个季度上升,今年三季度很有可能出现不良贷款率和不良余额自去年四季度以来的再度"双升".

此前上海证券报报导援引中央财经大学教授郭田勇表示,未来中国经济增速将会下降一个台阶,这可能导致银行不良贷款进一步恶化.

8月银监会公布数据显示,截至二季度末,中国银行业不良贷款余额4,564亿元人民币,连续第三个季度上升;而不良贷款率维持在0.9%,与一季度末持平.

08年全球金融危机来袭,中国政府为缩小危机影响推出"四万亿"刺激计划,银行业应声而动大规模放贷,三年後偿付期来临,随着经济再度遇冷,过度扩张後果集中体现.

中国证券报稍早报导称,截至今年8月末,温州市银行业不良贷款率为3%,比年初上升1.64个百分点,比7月上升0.15个百分点.温州银行业的不良贷款率已连续12个月上升,创10年来的新高.(完)

--发稿 张胜男; 审校 曾祥进

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