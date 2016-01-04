中国首家地市级“坏账银行”落地温州 地方版AMC逾20家--报载

路透上海1月4日 - 中国证券时报周一报导称，2015年12月下旬有四家地方资产管理公司(AMC)筹备成立，全国范围内地方AMC数量已超过20家；其中温州版AMC--光大金瓯资产管理有限公司是首家地市级“坏账银行”。

该公司注册资金10亿元人民币，光大集团和光大投资共同出资5.5亿元，持股比例为55%，温州金投集团和温州工投集团持股比例分别为35%和10%。报导并称，已成立的地方AMC股东构成包括地方金控、四大AMC、全国金控集团和信托公司等。

温州银监分局统计数据显示，温州银行业不良从2013年一季度末至2015年二季度末，连续10个季度不良率超过4%。截至2015年三季度末，该市银行业不良贷款率为3.86%，较年初下降0.23个百分点。

据路透此前报导，银监会针对地方AMC分别在2012年及2013年下发了6号文及45号文，原则上明确各省市政府只可设立或授权一家地方AMC，参与当地范围内金融企业不良资产的批量收购、处置业务，且需满足包括注册金最低10亿元，经营团队及公司治理制度等要求。(完)