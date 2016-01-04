中国首家地市级“坏账银行”落地温州 地方版AMC逾20家--报载

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海1月4日 - 中国证券时报周一报导称，2015年12月下旬有四家地方资产管理公司(AMC)筹备成立，全国范围内地方AMC数量已超过20家；其中温州版AMC--光大金瓯资产管理有限公司是首家地市级“坏账银行”。
该公司注册资金10亿元人民币，光大集团和光大投资共同出资5.5亿元，持股比例为55%，温州金投集团和温州工投集团持股比例分别为35%和10%。报导并称，已成立的地方AMC股东构成包括地方金控、四大AMC、全国金控集团和信托公司等。
温州银监分局统计数据显示，温州银行业不良从2013年一季度末至2015年二季度末，连续10个季度不良率超过4%。截至2015年三季度末，该市银行业不良贷款率为3.86%，较年初下降0.23个百分点。
据路透此前报导，银监会针对地方AMC分别在2012年及2013年下发了6号文及45号文，原则上明确各省市政府只可设立或授权一家地方AMC，参与当地范围内金融企业不良资产的批量收购、处置业务，且需满足包括注册金最低10亿元，经营团队及公司治理制度等要求。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。