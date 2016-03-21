焦点：中国开放坏账市场 吸引外资不良债务管理公司介入

图为北京CBD一景。 REUTERS/David Gray

路透香港3月21日 - 海外不良债务管理公司正在进军中国市场，不透明的法律制度并未令其望而却步，中国政府向专业机构开放坏账市场以及减少企业坏账的措施激励着这些机构。

中国不良债务规模估计达4万亿元(6,200亿美元)。不良贷款证券化试点等新举措可能发挥一定作用，但大型外资机构认为，中国经济放缓正迫使北京容许其它削减不良债务的方式。

KKR & Co LP (KKR.N)和橡树资本管理(Oaktree Capital Group LP) (OAK.N)等大型私募股权投资公司，以及Clearwater Capital Partners和海岸投资(Shoreline Capital Management)等专注于利基市场的投资机构，均亮出了涉足中国不良债务市场的计划。

“看上去中国政府愿意让资本充足的大型另类信贷管理机构进入中国市场，”2001年与他人共同创立Clearwater Capital的Robert Petty表示。Clearwater投资的中国公司已处理了57亿美元的境内优先担保债。

“当人们感到紧张不安时，信贷市场的资本就会变少，但对其他那些愿意投资的人来说，这反而促进了交易条款的改善。”

全球第二大私募股权公司KKR曾于1月表示，公司已同国有坏账管理公司中国东方资产管理结成伙伴关系，以寻求商机，尤其是在房地产领域。

全球最大问题债务投资者橡树资本(Oaktree Capital)联合创始人暨主席Howard Marks去年年末时表示，该公司正在中国积极寻找机会；该公司与中国主要不良资产管理公司--中国信达(1359.HK)建有合资企业。

Clearwater Capita去年4月买入了金融业服务商泛亚太资产管理(Fan Ya Tai)。

海岸投资(Shoreline Capital)正在为2016年的新基金筹资，力争要超过此前7亿美元的基金，为投资今年预期将涌入市场的新一波不良债务巨浪备好资金。

这些业者可能会从产能过剩行业挑选不良资产，比如钢铁、煤炭、水泥以及房地产领域。

“我们有足够的财力去参与我们现在看到的投资机会。尽管如此，我认为今年还是会筹组下一只基金，”海岸投资联合创始人方杰明(Benjamin Fanger)表示。

据中国银监会数据，去年四季度末国内商业银行的不良贷款率1.67%，较上季末上升0.08个百分点。不良贷款余额12,744亿元人民币，较上季末增加881亿元。

不仅是KKR这样的全球性公司在研究中国的坏账市场，各类参与者都在试图涉足。

其中一个参与者Denis Zhang表示，他从去年10月以来已推出了四个对冲基金产品。他说，这些基金是中国首批不良债务对冲基金，投资于小规模公司的坏账，避免与较大业者竞争。

“中国银行业者处置不良资产的压力日渐加剧，”这位里昂信贷前金融工程师表示。

他指出，过去银行可能每个季度出售不良贷款，到2013年变成每个月都出售，现在甚至成了一项“滚动业务”。

尽管如此，进军中国不良贷款市场需要胆量。中国的金融透明度通常很差，法律体系也很不完善。

海岸投资已经提起超过1,000宗诉讼，要求执行其贷款索赔。曾经有一次，海岸投资发现一栋作为担保品的大楼早就被拆除。

“当你买下某一个省1,000宗已经违约的企业贷款时，不得不对其中一些企业提起诉讼，才能产生一定的影响力从而把贷款收回来，”方杰明称。

2015年末中国不良贷款达到10年高点：tmsnrt.rs/1V5G5gc

(完)