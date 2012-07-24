百度第二季获利超华尔街预期

资料图片 一名员工路过位于北京的百度总部大楼前的标牌。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

* 百度第二季营收增加59.8%至8.588亿美元

* 第二季每美国存托凭证净利为1.24美元,华尔街预期为1.11美元

* 百度盘後股价涨至113.43美元

路透旧金山7月23日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)公布第二季盈利增长约70%,胜过华尔街预期,公司并表示在增加客户方面继续取得进展.

百度股价在盘後大涨约6%.上周因担心中国经济放缓恐会损其大客户,导致百度股价触及18个月低点.

百度称,截至6月30日的三个月净利增长69.6%,至4.36亿美元,或每美国存托股份(ADS)1.24美元.

汤森路透I/B/E/S调查显示,分析师预期每ADS净利为1.11美元.

Oppenheimer & Co分析师Andy Yeung说,百度获利的增加部分缘于税率下调的结果.该公司的财报包括其财测,均突显了这家中国第一大网络搜索引擎的业务依旧稳健.

"对百度来说,由於其在搜索业务领域占据主导地位,所以在关键词广告方面能够获得更大的定价权,"Yeung表示.

该公司称第三季营收将介於9.83-10.09亿美元.分析师预计第三季营收为9.927亿美元.

谷歌(GOOG.O)在互联网审查上与中国政府僵持不下,而後在2010年将其中文搜索引擎服务迁至香港.自此百度在中国搜索市场的份额得到扩大.

百度正在积极扩大移动领域版图,趁移动搜索蓬勃成长之际受惠.该公司5月与富士康科技集团、四川长虹(600839.SS)和中国联通(0762.HK)推出一款价格低廉的智能手机.

百度表示,第二季营收为8.588亿美元,略高於其自身预估区间的中值,较上年同期上升59.8%.

T.H Capital Research的Tian Hou称,营收强健增长凸显家庭经营式的小型广告客户继续使用搜索引擎进行市场营销,即便大范围的中国经济面临挑战.

"当整体经济滑坡时,百度能够继续成长,"她表示,"其业务相当富有韧性."

百度股价周一在Nasdaq收报107.10美元,盘後涨至113.43美元.这个受只做多头基金和对冲基金偏爱的个股,今年累计下降7.7%.(完)

--编译 孙茉莉/王翔琼;审校 杜明霞

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