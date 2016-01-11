中国基础国际收支依然强劲 需消除单边预期引起的恐慌-专家

路透北京1月11日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，中国基础国际收支依然强劲，市场恐慌和集中挤兑是因为一致性贬值预期造成的。市场需消除单边预期引起的恐慌，主动适应人民币双向波动的新常态。

证券时报周一刊登管涛的撰文称，未来影响人民币汇率走势的内外部不确定因素依然较多，单方向做空人民币未必可取。经济下行是人民币贬值压力的内因，但中国绝对增速在主要经济体中并不低，中国经济转型升级中孕育许多机会，投资中国风险与收益并存。

他认为，在汇率越来越市场化的情况下，市场震荡加剧甚至出现超调也是可能的。但是市场预期并非一贯正确，当前贬值预期可能与市场波动不足有关，未来一旦放松控制，市场反弹的力量可能加大。

“随着人民币汇率市场化改革推进，人民币汇率弹性不断增加，但人民币汇率波动率总体较低，这难以满足汇率管理体制过渡的需要。”管涛称，“当前的贬值预期，有可能与市场波动不足有关，是管出来的预期。”

他并表示，8.11”汇改后，“偿还债务”同“藏汇于民”因素叠加，造成中国资本流出增加、储备降幅扩大。中国非政府部门对外净负债2万多亿美元，出于债务负担增加的担忧，市场天然对人民币贬值较为敏感。

“中国基础国际收支状况依然强劲，正常用汇是有保证的。只是因为市场一致性的贬值预期，造成了集中挤兑外汇储备的局面。反过来，外汇储备下降、资本管制收紧，又进一步加剧了贬值预期，刺激了更多的恐慌性购汇。长此以往，有可能演变成预期自我强化、自我实现的恶性循环。”管涛称。

他认为，“8.11”汇改初衷是提高汇率形成的市场化程度。改革后，人民币汇率下跌，是前期供求失衡压力和看空情绪集中宣泄的自然结果。但各种方法编制的人民币汇率指数大都是升值的。

他并表示，既然汇率市场化是大势所趋，各方应主动接受和适应汇率双向波动的新常态。市场不必对汇率波动过度反应，政府也要容忍和适应市场波动，减少表态和干预；市场主体亦不要用市场判断替代市场操作。

人民币兑美元上周下跌1.44%，周跌幅创自2015年811汇改以来最大。周五人民币汇价小幅收升，终止新年伊始的连续暴跌势头，适度收敛2016年新年第一周跌幅，但客盘购汇力道依然强劲，市场预计在股市稳定前汇价料不会继续大幅下跌，但一旦股市维稳，汇价仍有可能打开下一阶段下跌通道。（完）