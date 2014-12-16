中国在巴尔干展开投资攻势 承诺提供100亿美元项目贷款

资料图片：2014年9月10日中国总理李克强与塞尔维亚首相维恰奇在天津会面。 REUTERS/Wang Zhao/Pool

路透贝尔格莱德12月15日 - 中国准备向中东欧地区发行新一轮的投资攻势，承诺为各类能源和基础设施项目提供逾100亿美元贷款。本周在贝尔格莱德的会议上将对这些项目进行讨论。

根据2012年采用的策略，中国将在欧盟之外，寻求在欧洲大陆的新立足点。

中国总理李克强周一晚间抵达贝尔格莱德，开始为期四天的访问。他将与欧洲16个国家的领导人会面，所有这些国家都希望吸引到资金。不过重点在于巴尔干地区。

“(对于中国)巴尔干地区具有特别的意义，”联合国贸易和发展会议 (UNCTAD)经济学家Kalman Kalotay表示。“这是进入欧盟的大门，但又不属于欧盟，因此欧盟的规则不适用，”他对记者表示。

在这些地区投资使中国双重受益，首先，项目资金是由中国国有银行提供，因此肯定选择中国公司实施这些工程。

但由于该地区债务水平上升，一些国家表示将寻求其它途径。

“塞尔维亚将努力达成一些其他的融资途径，比如达成特许权协议，”该国副总理佐拉娜·米哈伊洛维奇(Zorana Mihajlovic)周日在B92电视频道表示。

中国总理李克强周一对克罗地亚报纸Jutarnji List表示，中国的投资重点是基础设施和能源项目发展。

李克强认为，像波黑的斯坦纳瑞(Stanari)火力发电厂、贝尔格莱德的米海洛·卜平(Mihajlo Pupin)大桥、黑山共和国的Bar至Boljare高速公路，以及布达佩斯-贝尔格莱德铁路等项目，肯定会促进当地的发展，使当地民众受益。

自2010年以来，中国已向塞尔维亚项目投资17.5亿美元，其中包括建设一座火力发电厂、在贝尔格莱德多瑙河上建设一座大桥，以及修建一条高速公路。

邻国波黑已同意向中国融资14亿欧元(17亿美元)用于多个项目的建设。黑山共和国已选定一家中国公司，耗资8亿欧元修建一条高速公路，连接该国与北部邻国塞尔维亚。

在黑山火电厂建设工程招标中，两家中国公司位居前列。

“我们认为，中国是我们强大可靠的伙伴，”塞尔维亚总理阿莱克桑达尔·武契奇(Aleksandar Vucic)周日在Tanjug新闻社撰文称。

预计在会谈期间得到批准的一个大型项目为，连接贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯的高铁。该项目耗资20亿欧元，建成后将促进中国与欧洲之间的贸易。(完)

(编译 李春喜/王颖；审校 孙茉莉/郑茵)

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