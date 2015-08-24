忧亚洲金融风暴重燃属过虑 中国应降准降息挽信心--美银美林

路透香港8月24日 - 投行美银美林发表报告称，市场担忧近期人民币贬值会否导致另一波的亚洲金融风暴属于过虑，因现时亚洲货币汇率仍被低估且政府手里有更多的政策选择，而中国应该继续通过降低存款准备金率及减息以恢复市场信心。

报告指出，在近期人民币贬值后，亚洲金融市场的沽压加剧，投资者开始提出，这会否导致继1997年后，另一波的亚洲金融风暴出现？中国1994年将官方汇率与外汇调剂价格并轨令人民币贬值，而被一些人认为这是导致其后1997年亚洲金融风暴的原因之一。

不过，美银美林认为，指控中国造成1997年危机有困难，因当时中国的经济规模仍较小，且尚未加入世界贸易组织（WTO）。当时中国将两种汇率（一种用于贸易、另一种应用于投资）并轨，令人民币净贬值7-8%。

该报告认为，亚洲金融风暴与现时情况的主要共通点，是商品价格下滑余震传导至新兴市场商品生产商，尤其该些与汇率挂钩的。例如哈萨克斯坦近期将当地货币与美元脱钩，就反映了其现时脆弱的情况。

但美银美林指出，与1997年不同，目前并没看到新兴亚洲货币有大幅贬值的情况出现，反而根据该行的长期估值模型推算，这些国家货币看来仍被低估，与它们现时的经常帐相符。

另一个重点是，目前各国仍有政策空间刺激经济。报告称，亚洲国家政府资产负债表对外币借贷的依赖很少，且本身已建立了流动性高的本地债券市场，提供＂后备政策＂予借贷及融资。此外，亚洲区仍有充裕的减息空间。

更重要的是，令到1997年亚洲金融风暴恶化的原因，是通过加息以保护当时被高估的汇率挂钩，而当时国际货币基金会（IMF）的纾困措施包括要求关闭体质欠佳的银行，亦被指加速了区内信贷紧缩。

美银美林认为，中国、印度、南韩及泰国仍可能在今年底前减息，而亚洲区金融机构及中央银行也有更佳的准备以及资本应对前面的挑战。

上周五公布的中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，市场对中国是否有能力保持增长存疑。美银美林报告指，中国自2011年底以来已降准累计400点子，降息171点子，目前风险在于市场仍认为中国仍未跟上步伐，导致进一步资本外流及人民币贬值压力。这意味着中国有需要降准及减息以重拾市场信心。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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