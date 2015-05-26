4月末银行业总资产176.16万亿元 同比增长11.9%%--中国银监会

刊登在银监会网站的新闻稿显示，其中商业银行总资产合计为138.12万亿元，同比增长13.2%，占银行业金融机构总资产的78.4%；总负债合计为127.74万亿元，同比增长12.6%，占银行业金融机构总负债的78.35%。