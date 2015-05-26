4月末银行业总资产176.16万亿元 同比增长11.9%%--中国银监会

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月26日 - 中国银监会周一发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年4月底，中国银行业金融机构总资产176.16万亿元人民币，同比增长11.9%；总负债163.06万亿元人民币，同比增长11.3%。
刊登在银监会网站的新闻稿显示，其中商业银行总资产合计为138.12万亿元，同比增长13.2%，占银行业金融机构总资产的78.4%；总负债合计为127.74万亿元，同比增长12.6%，占银行业金融机构总负债的78.35%。
分项数据显示，截止今年4月底，大型商业银行总资产70.48万亿元，同比增长8.8%；总负债64.81万亿元，同比增长8%。股份制商业银行总资产33.15万亿元，同比增长14.8%；总负债31.09万亿元，同比增长14.5%。
中小型银行中，城市商业银行总资产和总负债依旧同比增长最快，城商行总资产为19.20万亿元，同比增长19.5%；总负债17.88万亿元，同比增长19.3%。农村金融机构总资产23.66万亿元，同比增长14.7%；总负债21.96万亿元，同比增长14.3%。
数据显示，其他类金融机构总资产29.65万亿元，同比增长9.8%；总负债27.31万亿元，同比增长9.0%。
参看详情，请点选银监会网站：here（完）
(发稿 王蕾/张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。