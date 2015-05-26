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中国财经 | 2015年 5月 26日 星期二 09:30 BJT

4月末银行业总资产176.16万亿元 同比增长11.9%%--中国银监会

路透北京5月26日 - 中国银监会周一发布银行业监管统计月度指标显示，截至今年4月底，中国银行业金融机构总资产176.16万亿元人民币，同比增长11.9%；总负债163.06万亿元人民币，同比增长11.3%。

刊登在银监会网站的新闻稿显示，其中商业银行总资产合计为138.12万亿元，同比增长13.2%，占银行业金融机构总资产的78.4%；总负债合计为127.74万亿元，同比增长12.6%，占银行业金融机构总负债的78.35%。

分项数据显示，截止今年4月底，大型商业银行总资产70.48万亿元，同比增长8.8%；总负债64.81万亿元，同比增长8%。股份制商业银行总资产33.15万亿元，同比增长14.8%；总负债31.09万亿元，同比增长14.5%。

中小型银行中，城市商业银行总资产和总负债依旧同比增长最快，城商行总资产为19.20万亿元，同比增长19.5%；总负债17.88万亿元，同比增长19.3%。农村金融机构总资产23.66万亿元，同比增长14.7%；总负债21.96万亿元，同比增长14.3%。

数据显示，其他类金融机构总资产29.65万亿元，同比增长9.8%；总负债27.31万亿元，同比增长9.0%。

参看详情，请点选银监会网站：here（完）

(发稿 王蕾/张晓翀；审校 曾祥进)

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