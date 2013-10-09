中国首批银行理财资管业务试点出炉--报载

路透上海10月9日 - 中国的银行理财产品将迎来资产管理时代。据21世纪经济报道周三报导称，首批11家银行将试点债权直接融资工具、银行资产管理两项试点工作。分析人士指出，这意味着银行理财产品将摆脱信托券商、基金子公司等“通道”，独立发行资产管理计划。

报导指出，各银行试点额度为5亿-10亿元，部分银行可能更多。试点发行时间为10月18日，22日完成缴款；首批11家银行包括工行(601398.SS)(1398.HK) 、建行(0939.HK)(601939.SS) 、交行(3328.HK)(601328.SS)、平安(000001.SZ)、民生银行(600016.SS) (1988.HK)、光大(601818.SS)、中信(601998.SS)(0998.HK)、浦发(600000.SS)、招商(3968.HK)(600036.SS) 、兴业(601166.SS)以及渤海银行。

中国证券报引述中信银行有关人士表示，该行获得试点资格将进一步推动理财业务的资产管理转型和规范发展。下一步，中信银行将按照银监会资产管理业务试点要求，加快向专业化资产管理的转型，尽快完成首批资产管理计划的发行工作。

“这意味着继证券公司、基金公司、期货公司、保险公司之后，银行理财也将迎来资产管理时代，从而为商业银行创造新的盈利增长点，”中国证券报援引分析人士表示，银行取得理财资产管理业务试点资格后，可能免去以往同类理财产品存在的通道费用，从而降低投资者购买理财产品的成本，并在一定程度上降低投资风险，使投资者获得更多投资机会。

**监管层正在酝酿理财资管计划直投股市**

“监管层正在沟通，酝酿让银行理财资管计划在上交所、深交所开户，直接进入二级市场，而不是像以前那样借助通道。”21世纪经济报道援引知情人士指出，原则上是本月18日完成发行，22日完成缴款，时间亦可能会推迟，因为准备工作量较大，产品还需要各融资企业的评级。

知情人士并透露，将非标债权转化为以债权直接融资工具为载体的标准化投资工具，在中债登登记托管，并通过专门的交易平台进行交易流转；完成标准化后，基础资产信息更透明，可获得相对公允估值，可以交易流动。然后通过银行理财资管计划进行动态管理、组合投资、透明信息披露等，把一个标准化产品的风险化解为一个组合风险。

该知情人士亦指出，试点推出的银行理财资管计划的交易框架结构都在现在法律体系基础上做的，保证其独立法律主体地位。但若进一步壮大，下一步则应有相关的制度，预计年内会出台银行资管计划的相关管理办法。

中国证券报援引分析人士指出，随着未来银行资管计划成行并扩大规模，势必冲击信托、券商、基金子公司等非银行金融机构的业务尤其是通道业务。

“在目前的银信、证信合作通道业务中，多数资金和项目来自商业银行。商业银行为了规避监管，不得不走非金融机构的通道。一旦银行获得理财资管业务试点资格，理财产品以债权形式直接向企业投资，所谓的通道就几乎没什么意义了，”某券商分析人士直言。

中国银行业监督管理委员会主席尚福林9月中旬表示，将审慎推进金融产品创新，其中银行理财本质属于债权类直接融资业务，可建立专营机制，严禁利润分成和“脱实向虚”。(完)

(发稿 吴芳; 审校 黄凯)

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