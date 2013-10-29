中国9月银行业总资产同比增速回落

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月24日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透上海10月29日 -中国银监会公布数据显示，今年9月末银行业金融机构总资产达143.9万亿元人民币，比上年同期增长13.9%，增速较过去两个月有所下滑。
银监会网站周一晚间公布数据并显示，9月末银行业金融机构总负债达134.2万亿元，比上年同期增长13.6%。
从银行业金融机构分类来看，大型商业银行总资产达62.0万亿元，比上年同期增长8.6%，占银行业金融机构比例达43.1%；大型商业银行总负债57.7万亿元，比上年同期增长8.2%。
股份制商业银行总资产达26.0万亿元，同比增长18.6%，占银行业金融机构比例为18.1%；总负债达24.5万亿元，同比增长18.4%。
城市商业银行总资产达14.0万亿元，同比增长22.0%；总负债达13.0万亿元，同比增长21.9%。（完）
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(发稿 罗晟；审校 张胜男/曾祥进)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。