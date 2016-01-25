中国银行业风险管理重要性凸显 利润增长率料降至个位数--协会

路透上海1月25日 - 中国证券报周一援引中国银行业协会发布的《中国银行家调查报告（2015）》称，约40%的银行家认为其所在银行今后三年的不良资产率将在1%至3%之间，银行业风险管理重要性凸显。同时银行业利润增长也将降至个位数。

该报告称，银行家普遍认为长三角地区和东北老工业基地地区将会是不良率承压较大的两个区域，产能过剩行业和小微企业贷款风险是银行家关注的首要风险。

“面对不良贷款上升的压力，银行家将加强对抵押品的保管、监测、检查和重估以及完善信贷管理系统功能作为最主要的应对措施。”该报告指出。

报告并称，未来最受银行家重视的业务包括：公司金融中的小微企业贷款、供应链金融和资产证券化，个人金融中的个人消费贷款、财富管理和信用卡业务，同业业务中的同业存拆放、票据贴现和转贴现，以及中间业务中的投资银行业务。此外，银行家普遍认为应发展资产管理业务。

同时，大部分受访银行家预计银行业营收及利润增长进入“个位数”时代。八成左右的银行家预计今后三年的营业收入增长率和税后利润增长率都将低于15%，约六成的银行家预计将低于10%，中间业务收入增长和生息资产规模增加被认为是未来利润增长最有力的推动因素。