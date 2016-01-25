中国银行业风险管理重要性凸显 利润增长率料降至个位数--协会

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海1月25日 - 中国证券报周一援引中国银行业协会发布的《中国银行家调查报告（2015）》称，约40%的银行家认为其所在银行今后三年的不良资产率将在1%至3%之间，银行业风险管理重要性凸显。同时银行业利润增长也将降至个位数。
该报告称，银行家普遍认为长三角地区和东北老工业基地地区将会是不良率承压较大的两个区域，产能过剩行业和小微企业贷款风险是银行家关注的首要风险。
“面对不良贷款上升的压力，银行家将加强对抵押品的保管、监测、检查和重估以及完善信贷管理系统功能作为最主要的应对措施。”该报告指出。
报告并称，未来最受银行家重视的业务包括：公司金融中的小微企业贷款、供应链金融和资产证券化，个人金融中的个人消费贷款、财富管理和信用卡业务，同业业务中的同业存拆放、票据贴现和转贴现，以及中间业务中的投资银行业务。此外，银行家普遍认为应发展资产管理业务。
同时，大部分受访银行家预计银行业营收及利润增长进入“个位数”时代。八成左右的银行家预计今后三年的营业收入增长率和税后利润增长率都将低于15%，约六成的银行家预计将低于10%，中间业务收入增长和生息资产规模增加被认为是未来利润增长最有力的推动因素。
(发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
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路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。