中国银行业不良贷款好于预期 因已压缩过剩产业信贷--东方证券

路透北京1月5日 - 中国东方证券首席银行业分析师王剑发布最新报告称，随着宏观政策转向由更加精准的产业政策实现产能出清，以及中国商业银行已提早对产能过剩产业主动压缩信贷，银行业资产质量状况会好于市场预期。

报告表示，银行拥有庞大的企业和个人客户资源，服务产业结构调整中的新兴产业，可以通过投行业务，帮助投融资两端进行撮合，亦可以通过资产管理业务开拓对新兴产业的金融业务。

“中国银行业并非后知后觉，其实在多年之前银行业就已按监管要求，开始收缩过剩产业的信贷，所以实际资产质量情况不会如大家想得那么可怕。”报告称。

报告指出，尽管一些产业处于出清过程中，其贷款存量会出现部分损失，银行作为主要债权人，不良率继续上升并无悬念；但是根据国内经济发达且风险较早暴露地区的过往经验，其不良贷款风险高峰水平也低于目前市场对中国银行业不良率的普遍预期。

此外，宏观经济政策的转向也对银行资产质量构成利好。之前过剩产能出清更多是靠收紧货币政策，虽然简单易行，但会“伤及无辜”；从去年底的降低周期开启表明经济结构调整是采用产业政策等“精确制导”。

在银行业务拓展方面，报告指出，传统银行信贷投放基于稳定现金流和充分的抵押物，主要服务成长期和成熟期企业；但当下结构调整中的新兴产业的特点并不适合用银行贷款融资。这需要银行发展投行和资管业务介入。

报告认为，银行手里掌握着最庞大的企业和个人客户体系，拥有先天优势，在投行业务的直接金融中，可以撮合投融资双方。

除了承销业务上协助企业发行证券，银行还有“粘性”更高的融资方式就是资产管理业务。目前，中国银行业的资管业务已能够为客户提供不同风险、收益等级的产品；并把资金投向相应的产业，为新兴产业提供融资。（完）