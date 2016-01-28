中国银行业票据业务风波再起 中信银行确认9.69亿元票据案已立案侦查

路透上海1月28日 - 中国银行业票据业务风波一波未平一波又起。继中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)39亿票据诈骗案公告已立案侦查后，中信银行(601998.SS)又被曝出逾9亿元的票据案。中信银行周四回应称，经核查，涉及风险资金金额为9.69亿元人民币。

中信银行表示，目前公安机关已立案侦查，并已冻结相应资金和相关资产。该行还在积极配合公安机关开展资金追查工作，最大限度保证资金安全。

东方证券银行业首席分析师王剑指出，目前，票据贴现余额高达4.5万亿元，而如果把重复卖出、消规模的也算进来，其真实规模远远不止这个数；预计随着清理整顿推进，该规模将逐步收缩，这难免会对一些领域的流动性产生负面影响。

农行于1月22日公告称，农行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。目前，公安机关已经立案侦查。

路透本月稍早报导，银监会日前下发关于票据业务风险提示的通知，要求银行业金融机构将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围，同时完善绩效考核，防止资金空转，并要求各机构要全面加强票据业务风险管理，严格按照业务权限、交易对手准入清单和同业授信额度开展同业票据业务。