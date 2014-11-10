中国银行获得“沪股通”独家结算银行资格--新闻稿

路透北京11月10日 - 按市值计为中国第四大银行中国银行(3988.HK)(601988.SS)周一表示，该行获得“沪股通”独家结算银行资格。

发布在中行网站新闻稿称，该行目前已获得“沪港通”全部业务资格，成为“沪股通”独家结算银行和“港股通”结算银行及独家指定银行。

“香港中央结算公司近日选定中国银行为“沪股通”独家结算银行，由中银香港和中行上海市分行分别担任香港和内地结算银行。”中行表示。

新闻稿称，10月份，中证登同意中国银行“港股通”跨境资金结算业务资格申请，并指定中银香港作为中登公司在香港结算的开户银行，办理相关结算业务及换汇业务。

中国证监会周一称，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始；目前，沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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