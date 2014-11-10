中国银行获得“沪股通”独家结算银行资格--新闻稿

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京11月10日 - 按市值计为中国第四大银行中国银行(3988.HK)(601988.SS)周一表示，该行获得“沪股通”独家结算银行资格。
发布在中行网站新闻稿称，该行目前已获得“沪港通”全部业务资格，成为“沪股通”独家结算银行和“港股通”结算银行及独家指定银行。
“香港中央结算公司近日选定中国银行为“沪股通”独家结算银行，由中银香港和中行上海市分行分别担任香港和内地结算银行。”中行表示。
新闻稿称，10月份，中证登同意中国银行“港股通”跨境资金结算业务资格申请，并指定中银香港作为中登公司在香港结算的开户银行，办理相关结算业务及换汇业务。
中国证监会周一称，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始；目前，沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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