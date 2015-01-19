工行首推投资国债期货理财产品 帮助对公客户资产套期保值

路透北京1月19日 - 全球市值最大银行--中国工商银行周一表示，该行近日面向对公客户推出国内首只投资国债期货的理财产品，帮助法人客户资产套期保值。

工行新闻稿介绍，在投资策略上，该产品大部分资金将投向收益稳健、风险可控的高信用等级债券和项目，小部分资金投向采用套利策略的国债期货，帮助客户资产套期保值。

“工行推出的这款理财产品首次将国债期货合约纳入投资标的，扩大了投资半径。”工行表示。

工行相关负责人指出，在该行开立单位结算账户的法人客户，只需在工行任意对公营业网点开立理财交易账户并绑定资金账户，即可通过工行柜面及网上银行、手机银行、电话银行等各个渠道进行交易。

该行介绍，这款理财产品的开放日是每个月第一个工作日的9点至17点，客户可在开放日办理申购、赎回业务。

截至去年底，工行为客户创造的理财投资收益超680亿元人民币，同比增长接近20%，为历史新高。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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