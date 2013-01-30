中国各银行大举延展地方政府巨额债务--金融时报

路透北京1月30日 - 英国金融时报依据官方数据算出,中国地方政府本应于2012年底偿还的债务中,至少有四分之三已获各银行展期.

金融时报表示,在地方政府去年年底就应偿付的4万亿元人民币贷款及利息中,获各银行延展的规模估计超过3万亿元人民币(4,820亿美元),甚至更多.

金融时报根据地方媒体公布的数据进行计算得出,2012年底,地方政府未偿债总规模为9.2万亿元人民币.这个数据在2010年末是9.1万亿元人民币.

根据国家审计署,在这两年间,地方政府债务中原定有41%到期.

金融时报指出,"过去两年来未偿债规模保持稳定,表示大部分本应到期的地方政府债务只是单纯地获得延展.若计入每年6%的利息支付,地方政府迄今最多仅偿还了1万亿元人民币."

中国地方政府债对整体经济的影响难以量化.这种数字如果出现在发达国家,会惊动投资者.但中国中央政府整体债务处于低水平,暗示北京当局可以在吸收所有地方政府债务的情况下,负债比仍远低于美国和西欧国家一般水平.

该报称计算并不精确,因中国银行业监管者-中国银监会只公布地方政府的未偿还贷款总额,并未披露利息支付或再融资安排的细节.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张明钧)

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