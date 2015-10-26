焦点：坏账侵蚀缓冲资本 中国银行业寻求新融资

图为南京一家银行的职员在清点人民币现钞。 REUTERS/Stringer

路透北京/香港10月26日 - 坏账增加正在侵蚀中国银行业的缓冲资本，迫使他们求助于投资者，在去年融资规模已创纪录的情况下仍要筹集新资金。 商业银行发行昂贵的优先股以及可转换和无到期日债券，以充实资本基础。2014年各银行就为了达到新的监管要求而纷纷发股发债。

但据中国银行业监管部门，2015年上半年坏账增加了30%，人们愈发怀疑有些银行是否能抵御住经济放缓的影响。

“中国正面临着系统性信贷危机，”瑞穗证券银行业分析师Jim Antos称。

“2014年年中以前，中国银行业还能够应付贷款状况的恶化。但现在情况似乎已经变了。”

继中国上周五再次降息之后，银行营业利润率料将下降。这是中国央行在不到一年的时间里第六次降息。

根据汤森路透的数据，中国上市商业银行去年筹资576亿美元，以增加核心资本。

但根据巴克莱银行业分析师Victor Wang的计算，如果经济放缓导致不良贷款率从1.5%升至4%，这些银行或需再筹措5,530亿元人民币(870.7亿美元)。 一名银行高管对路透新闻表示，华夏银行(600015.SS)是最新一家获准发股融资的银行，中国银监会批准其发行200亿元人民币的优先股。

经济下滑和结构性调整已导致“逾期贷款迅速增加，给整个系统的信用风险管理带来更大压力，”这名高管表示。

优先股需从公司税后获利中向投资者支付固定股息，这种融资方式比发行债券成本高，后者是税前支付利息。

华夏银行将追随近期宣布融资计划的其他中型中资商业银行脚步，其中包括徽商银行(3698.HK)、光大银行(601818.SS)和中信银行；中信银行上月表示，已获准发行最多3.5亿股优先股。

**四大银行**

过去18个月中，“四大”商业银行是中国发行高质量一级资本最多的银行，分析师预计，四大银行本周将公布第三季不良贷款比重增加。

根据中国银监会的最低资本监管要求，国内系统重要性银行的一级资本充足率在2018年前须达到9.5%。目前多数银行的资本充足率都在此水平之上，不过所有银行都有进一步筹资计划，以确保可轻松守在目标水平上方。

汤森路透数据显示，去年中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)共筹资333亿美元，主要通过发行优先股和次级债的方式。

根据中国银监会的数据，今年上半年，中国银行系统的坏账总额超过1万亿(兆)元人民币，为2008年以来首次，占银行系统贷款发放总额的1.5%。 不过一些中资银行选择延迟将逾期贷款划为坏账，意味着这些银行账面上的问题贷款规模可能更高。

瑞银银行业分析师Jason Bedford上月在报告中指出，中国上市银行中，逾期超过90天，但尚未减值的贷款规模今年上半年增加166%。

比如，中国民生银行(600016.SS)6月底时的不良贷款比例仅从2014年的1.17%小幅升至1.36%，但逾期且尚未减值的贷款增加逾70%至484亿元，相当于全部贷款的2.57%。

民生银行发言人拒绝对此置评。

华夏银行逾期90天但未减值的贷款今年上半年增加289%至340亿元，不良贷款比例仅小幅升至1.35%。

中国银行业总体不良贷款比例仍远低于2000年代初触及的水准，当时正处于政府指令性贷款的高峰，一些银行的不良贷款比例超过20%。

但那时中国经济快速增长，使得银行能够相对快速地降低不良贷款水平。现在，随着经济增长放缓，快速减少不良贷款的希望不大。

“我们预计，随着经济增长放缓，不良贷款将继续攀升...”BMI Research亚洲国家风险研究主管Andrew Wood说。

中国银行业者融资图表：link.reuters.com/tyr85w (完)