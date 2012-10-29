中资银行因监管严格正将欧洲业务重点撤出伦敦--报载

路透10月29日电---金融时报周一报导,中资银行正将他们的欧洲业务重点从伦敦转向卢森堡,因其希望脱离英国更严格的监管.

该报纸称,中资银行在近期信函中向英国政府报怨了他们称之为不公平的监管以及要求苛刻的流动性规则.

据金融时报报导,中资银行在信件中称,"他们发现在当前监管环境中,越来越难在英国展开运营,"这封信由外资银行协会(Association of Foreign Banks)代为提交.

该报补充称,自全球金融危机以来,包括中国工商银行(601398.SS)、中国建设银行(601939.SS)和中国农业银行(601288.SS)在内的中国国有银行均已在伦敦建立了运营部门.

金融时报援引该信件称,一家中资银行通过卢森堡经营的业务是伦敦的三倍多,另外几家中资银行计划在卢森堡管理欧洲业务的运营,卢森堡以监管较松闻名.

该报纸报导称,中资银行面临的主要问题在於英国金融服务监管局(FSA)不允许他们在伦敦建立分行.自2008年以来FSA允许建立的分行越来越少,尤其是在对那些银行的本土监管水平感到不满的情况.

金融时报称,在英国运营的中资银行透过子公司展开运营,这些子公司像一家本地银行一样受到监管,透明度、资本缓冲和流动性缓冲都有严格的标准.而分行则是海外银行的扩展性分支,英国监管机构对其控制有限.(完)

--编译 于春红;审校 石冠兰

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