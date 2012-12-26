银行设立基金公司试点获准再扩容--报载

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月17日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。
路透上海12月26日 - 中国证券报周三报导,经国务院批准,有关部门拟再次扩大商业银行设立基金管理公司试点范围;此外,中国证监会近期还在研究保险资产管理公司等资产管理机构开展公募基金管理业务有关工作.
报导指出,中国人民银行、银监会、证监会正在积极落实商业银行设立基金管理公司试点扩大工作;证监会还在积极推动基金产品审核制度改革,鼓励更多资金投资资本市场.
报导引述分析人士表示,此次再次扩大试点范围有利于继续拓宽储蓄资金向资本市场有序转化渠道,为商业银行探索跨业经营运作积累经验.
商业银行设立基金管理公司试点工作于2005年正式启动,先后两批共八家商业银行设立或参股八家基金管理公司,其中工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)和交通银行(601328.SS)(3328.HK)为首批试点银行,中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、上海浦东发展银行(600000.SS)和民生银行(600016.SS)(1988.HK)为第二批试点银行.(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。
路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周五收跌，脱离逾两个月盘中新高。分析师指出，今日大盘冲高回落，中小盘股表现略好于大盘股，前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前；料后市调整幅度有限，大盘将以时间换空间，在3,200点附近形成新的整理平台。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。