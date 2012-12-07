银行间黄金询价交易上线引发“中国金价”遐想

作者 李文科

路透北京12月7日电---也许过不了几年,中国市场上的黄金产品将会参照"中国金价"来定价,而不再是目前的国际金价,这就是刚刚试运行的银行间黄金询价交易引发的遐想.

毫无疑问,中国银行间黄金询价交易在扩展国内黄金市场、建立完善黄金市场做市商制度、构建多层次黄金交易体系以及降低机构介入黄金投资风险等方面提供了可能性.而更重要的是,将日渐显现的"中国因素"纳入全球黄金价格体系提供了路径.

实际上,无论是矿产金产量,还是黄金的消费,中国已连续数年位居全球前列,其中投资消费需求的蓬勃发展更是为中国巨大的黄金市场潜力提供佐证.

但是,"後起之秀"的中国在黄金投资和消费市场上一直以国际金价(伦敦金或者美国期金)作为定价参照,国内除了黄金期货以及T+D的黄金现货以外,并没有一套完整反应中国市场供需的价格体系,中国投资者亦不得不时而因此陷入迷惑.

"现在中国的黄金期价和现货价格跟外盘的联动性非常大,没有自己的走势,....现在询价交易上来,就会有利於黄金价格中更多融入中国因素,中国在基本面方面也比较强."上海中期贵金属分析师李宁称.

"这个(黄金询价交易)虽然还是一个试运行的业务,但一旦成熟,肯定会拓宽国内黄金投资的交易渠道,加快黄金市场发展."她认为.

中国虽然在黄金消费、投资和供应方面位居世界前列,且整体经济规模亦位居全球第二,但国内的一些关键信息往往要经过"出口转内销"的途径来对价格产生影响,也就是国内的关键信息必须首先影响国际金价,其後才能对国内黄金产品定价产生作用.

经易智业投资有限公司黄金事业部总监陈进华相对乐观的称,此次推出黄金询价交易兼顾了市场和监管的考虑,理论上将有利於外汇交易中的会员今後更多参与黄金询价交易,从而促进银行创新更多黄金投资产品,有利於形成反应中国市场的黄金价格.

"当前只是推出即期交易,将来会推出远期和掉期,这对於市场应该会有更大的突破,...更有利於整个市场的价格和服务的提升."他称.

陈进华并强调,从路径上讲,一旦黄金即期和远期市场走向成熟,意味着银行可以对客人提供背靠背的销售合同,有利於整个银行内部的风险管理,也有利於提升对用户终端的服务.

"远期和掉期交易这两步应该还需要一定过程,但我相信不会太慢."他称.

李宁亦认为,黄金作为特殊的商品,其定价权背後反应的是综合国力,随着中国成为第二大经济体,其在黄金市场的定价影响力会将逐渐加码.

"在定价权方面有点期待,还是比较乐观的态度,可以说是怀揣美好的向往."他称.

**释放国内黄金投资潜力**

除了货币属性和收藏属性外,黄金作为一种投资产品越来越受到投资者亲睐,而中国则是新兴的黄金投资市场的一朵奇葩.日益成熟的中国黄金交易市场可能将释放一向偏爱"黄金"的中国人的投资潜力.

一家大型银行个人金融业务人士称,最近几年银行纷纷开展纸黄金以及现货黄金等投资产品,交易量几乎是逐年翻番,而银行间黄金询价交易业务上线後,包括银行在内的机构及企业就可以创新更多的黄金产品,让国内黄金投资的潜力得以充分发挥.

陈进华坦言,中国黄金的投资前景不错,除了银行间黄金询价交易业务外,黄金ETF(交易所上市基金)也会推出,黄金创新业务也在蓬勃发展.

而上海期交所现在也在积极探索夜盘交易方式,这对黄金投资者和定价都会起到有利作用.

目前国内机构和个人对黄金资产配置明显不足,亦从另一个角度反映中国在贵金属投资需求方面的巨大潜力.

黄金投资资深人士强调,一般而言,配置20%的贵金属对於投资机构而言是相对安全且合理的,但目前中国的贵金属的资产配置比例不值一提.

数据显示,中国的黄金需求10年间增长了5倍多,中国已经连续5年黄金矿产量世界第一.截至2011年,中国已经形成年加工超500吨的黄金精炼业,黄金消费需求则从2002年的206.7吨增长至2011年的1,043.9吨,10年间增长了5倍多,成为全球黄金需求增长最快的国家.

除了饰品等消费品黄金以外,中国的实物黄金投资需求也日益高涨.2002年至2011年,全球实物黄金投资需求从352吨增至1,690吨,增长了4.8倍,但同期中国大陆的实物黄金投资需求从2.7吨增至258.9吨,增幅高达95.89倍.

而若按去年的黄金涨幅计算,黄金实物投资的收益逾一成,不仅跑赢了居民消费价格指数(CPI),更远超股票、基金、债券等传统的投资方式.

**本周大宗商品其他新闻一览**

--上海黄金交易所银行间黄金询价交易系统周一正式上线,交通银行(601328.SS)(3328.HK)和工商银行(601398.SS)(1398.HK)达成首笔即期交易,名义本金约为2,000万元人民币.

--法国巴黎银行调降2013年黄金价格预估,原因在於市场气氛审慎,该行并预期价格将在2014年走低,料将成为14年来首个下跌的年度.高盛认为黄金价格周期可能在明年出现逆转,因实质利率会在经济成长改善的情况下走高,抵销美国联邦储备理事会(FED)可能进一步放宽政策的影响.

--世界黄金协会(WGC)周五称,受助中国强劲需求以及印度需求的复苏,2013年全球黄金需求将继续保持强劲态势,维持连续13年的牛市行情.

--渣打银行(STAN.L)计划未来四年内将大宗商品业务收入增倍,借力广大的新兴市场客户群来拓展商品业务,并拟在中国新设交易办公室.

--中国钢铁工业协会周五公布数据显示,11月下旬全国预估粗钢日产量为196.0万吨,旬环比增长0.4%.

--审校 曾祥进

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