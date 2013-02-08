工行国际化再夺一城 挑战中行传统优势

* 工商银行成为新加坡人民币业务清算行

* 中行和工行在跨境人民币业务领域竞争日趋激烈

* 清算业务或将成为银行的新利润增长点

作者 谢衡

路透北京2月8日 - 全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)在国际化的道路上再夺一城,成为新加坡人民币业务清算行.

中国央行在农历传统新年到来前发布的这一公告,让工行与中国银行在这一场历时近两年的新加坡人民币清算行争夺战落下帷幕.中行在人民币国际业务这一传统优势领域,再次遭到了来自工行的强力挑战.

中国央行周五称,根据中国人民银行和新加坡金融管理局就加强中国与新加坡金融服务领域合作的相关安排,经过审批,决定授权工商银行新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行.

"获准担任新加坡人民币业务清算行后,工行新加坡分行将在两国货币管理机构的指导下,严格遵守两国监管规定,切实履行人民币清算行的职责与义务,积极推进人民币清算行的各项工作,努力向新加坡参加行提供安全、优质、快捷的人民币清算服务."工行有关负责人称.

分析人士表示,新加坡是重要的国际区域发展中心,也是重要的跨境贸易结算中心,拿下新加坡人民币清算行资质的银行,可占据有利地位开展人民币跨境业务、进一步拓展海外机构网络,并有望带来丰厚收益.

新加坡为全球第四大外汇交易中心,且为亚洲石油及商品的主要根据地,目前各界普遍认为新加坡吸收的人民币存款规模将仅次于中国大陆和香港.

**竞争日趋激烈**

人民币国际业务原本是中国银行(3988.HK)(601988.SS)的强项,但近两年来,随着跨境人民币业务的发展,各家银行都想从中分一杯羹.在国际化道路上奋起直追的工商银行,渐渐逼近传统上在海外业务占优势的中行.

此前新加坡已向两家中国银行和中国工商银行授予完整的银行执照,使其更加接近获得一人民币清算银行,而拥有人民币清算行后,新加坡将可在不断扩张的人民币计价交易及金融产品市场上,更积极地与香港展开竞争.

"工行对成为新加坡的人民币业务清算行是志在必得的,这两年来工行做了很多准备工作,工行高层也不断的跟两国监管层沟通游说."一位了解情况的业内人士说.

工行有关人士表示,该行在2011年3月在新加坡成立了当地首家人民币业务中心,确立了在新加坡人民币业务市场上的领先地位.截至2012年末,工行新加坡分行的人民币资产余额已达153亿元,当年办理跨境人民币结算940多亿元,较上年同期大幅增长107%.

实际上,在跨境人民币业务这个热门领域上,中行和工行一直呈你追我赶之势.

2003年,中国央行委任中银香港(2388.HK)作为首家境外人民币清算行;去年12月,中国央行决定授权中国银行台北分行作为台湾人民币业务清算行;而老挝央行于2012年6月指定工行万象分行成为当地唯一的人民币清算行,代表老挝国家银行行使人民币清算职能.

"人民币国际业务是中行的传统优势,而更丰富的客户资源则是工行挑战中行最有力的支持."一位不愿意透露姓名的行业分析师说.

凭借中银香港在香港根深蒂固的优势,中国银行在香港这个最大的离岸人民币市场上的主导地位尚无人能撼.台湾离岸人民币业务本周三又正式开门揽客,尽管目前台湾人民币业务量还不太大,但这块逐渐被做大的蛋糕亦是中行的盘中之物.

中行此前公布,去年该行境内机构跨境人民币结算业务约1.2万亿元人民币,海外机构办理跨境人民币业务超过1.26万亿元.截至目前,中国银行集团跨境人民币结算量已累计超过4.6万亿元,市场份额超过30%.

工行此前亦发布,2012年该行境内和境外机构办理的跨境人民币业务量超过1.5万亿元,较上年同期增长近七成.截至去年底,工行的人民币清算网络已覆盖全球近70个国家和地区,目前在当地监管允许的所有境外分支机构均已开办跨境人民币业务.

**潜在的利润增长点**

成为离岸人民币清算行,不仅能推动实施并巩固银行自身的国际化发展,亦能调整银行的收入结构,提高中间业务占比.

目前,所有具有跨境贸易人民币结算试点资质的银行,都可以提供各项人民币贸易结算及融资服务方案,包括开立信用证、出口信用证项下买单、打包放款、进口发票融资、出口发票贴现业务等.

但是,所有结算银行的结算户头都必须托管在清算行,清算行则从各项相关业务中收取佣金.

金融专家赵庆明就表示,虽然目前新加坡市场上留存的人民币量还不算大,做清算业务能够带来的收益应十分有限.但随着海外人民币清算的业务量越来越大,相应的收入贡献亦将水涨船高.

工行此前称,在去年工行办理跨境人民币业务量中,由境外机构办理的占到约50%,部分境外机构的人民币业务对本机构资产、存款或营业收入的贡献度甚至达到三分之一乃至一半,成为重要的核心竞争力.

中国央行最新公布的2012年第四季度货币政策执行报告数据显示,去年银行累计办理跨境贸易人民币结算业务2.94万亿元,同比增长41%;人民币跨境直接投资结算业务达2,840.2亿元.跨境贸易人民币结算中,实收1.3万亿元,实付1.57万亿元,收付比已由2011年的1:1.7上升至1:1.2.

"基于市场需求,境外企业和银行关注并尝试按照商业原则使用人民币开展贸易与投资,各境外市场在人民币业务发展方面开展相互合作,有利于促进人民币在境外的循环运用."中国央行称.(完)

(发稿 谢衡; 审校 屈桂娟)

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