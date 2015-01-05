一线城市五大行存款利率多上浮到顶 欲揽大额存款--融360

路透北京1月5日 - 中国领先的垂直金融搜索平台--融360发布最新报告表示，截至2014年末，接受调查的18家中资银行里，已有14家将一年期存款利率上浮至顶。其中，五大国有银行在一线城市的大部分分行已经有条件地将存款利率上浮到顶。

报告表示，五大行在北上广深20家分行中的16家有条件地将存款利率上浮至顶。其中，最高的存款金额要求为五万元。这表明五大行意图吸收较大金额存款，以缓解资金紧张状况。不过，中国农业银行在广州和深圳实施的存款利率仅为基准利率上浮10%。

以下为融360报告的重要内容摘录：

首先，五大行一反过去淡定的态度，纷纷有条件将利率上浮至顶。受到互联网金融和股市的冲击影响，大行银行存款流失严重，资金紧张状况更甚于往年。此外，中国央行宣布降息后，各中小银行将利率上浮至顶吸引资金，银行间揽储竞争激烈；加上年底存贷比考核的时点临近，五大行不能坐以待毙。

其次，股份制银行对存款利率上浮态度不同。其中，招行、浦发、民生上浮幅度仅为10%；中信、平安上浮幅度最大，为20%；华夏、兴业、光大三个月、六个月、一年利率上浮20%，但两年、三年、五年利率仅上浮10%左右。这说明各股份制银行业务侧重不同，部分银行能够利用优势业务来增加收入和吸收资金。

再次，将存款利率上浮至顶的城商行占多数。数据显示，南京银行、宁波银行、北京银行纷纷将存款利率上浮20%。其中，南京银行五年期利率高达5.4%，在18家受调查银行中居首。这表明，相比五大行和股份制银行，城商行资金饥渴更为严重，希望借高利率吸引到资金。

第四，降息初期，邮储银行由于网点优势，未上调短期存款利率；但在银行揽储竞争日趋激烈的情况下，邮储银行面临资金压力，于是将期限较长的存款利率上调，意图吸引长期大额资金。

此外，银行上浮利率地区化差异较明显。由于各家银行在不同地区经营策略和优势业务不同，储户需求各异，造成银行存款利率在不同地区上浮情况有所差别。

中国央行此前于11月22日起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。（完）

(发稿 李贺; 审校 林高丽)

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