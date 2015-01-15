工行去年理财投资收益同比增速创新高 八成产品实现净值型

路透北京1月15日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行周四表示，截至去年底，该行为客户创造的理财投资收益超680亿元人民币，同比增长接近20%，为历史新高。

工行理财也积极参与混合所有制改革的投资契机，投资了中石化股权混改等多个项目；并积极布局海外资产管理业务，在欧洲成功发行公募基金，QFII与RQFII业务向纵深发展。