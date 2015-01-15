工行去年理财投资收益同比增速创新高 八成产品实现净值型

中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透北京1月15日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行周四表示，截至去年底，该行为客户创造的理财投资收益超680亿元人民币，同比增长接近20%，为历史新高。
新闻稿显示，该行近八成产品成功实现由期次型向净值型转型，产品没有固定期限，客户可以按自身需求随时购买。
工行理财也积极参与混合所有制改革的投资契机，投资了中石化股权混改等多个项目；并积极布局海外资产管理业务，在欧洲成功发行公募基金，QFII与RQFII业务向纵深发展。
此前，中国银监会就商业银行理财业务监管办法征求意见，鼓励理财产品开展直接投资，允许符合条件的银行设立银行理财管理计划及理财直接融资工具。（完）
(发稿 李贺; 审校 毕晓雯)
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路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。