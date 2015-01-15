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中国财经 | 2015年 1月 15日 星期四 16:25 BJT

工行去年理财投资收益同比增速创新高 八成产品实现净值型

路透北京1月15日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行周四表示，截至去年底，该行为客户创造的理财投资收益超680亿元人民币，同比增长接近20%，为历史新高。

新闻稿显示，该行近八成产品成功实现由期次型向净值型转型，产品没有固定期限，客户可以按自身需求随时购买。

工行理财也积极参与混合所有制改革的投资契机，投资了中石化股权混改等多个项目；并积极布局海外资产管理业务，在欧洲成功发行公募基金，QFII与RQFII业务向纵深发展。

此前，中国银监会就商业银行理财业务监管办法征求意见，鼓励理财产品开展直接投资，允许符合条件的银行设立银行理财管理计划及理财直接融资工具。（完）

(发稿 李贺; 审校 毕晓雯)

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