银监会：商业银行2014年末不良贷款率升至1.29%

软银集团称向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元
路透东京5月12日 - 软银集团在一份业绩声明中表示，已同意向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元，或5,500亿日圆。
路透北京1月23日 - 中国银监会周五表示，截止2014年12月末，银行业金融机构不良贷款率为1.64%，商业银行不良贷款率为1.29%。
银监会新闻稿显示，2014年年末，银行业总资产168.2万亿元人民币，同比增长13.6%；各项存款余额117.4万亿元，增长9.6%。
此外商业银行拨备覆盖率保持在230.5%的较高水平。
商业银行三季度末不良贷款率已升至1.16%的四年高点。（完）
(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透北京5月12日 - 中国国家主席习近平和美国总统特朗普会晤后一个月，中美双方就农产品贸易、金融服务、能源等达成共识，明确百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。
路透北京5月12日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中美经济合作百日计划不是一方对另一方简单的让利计划，是合作的计划；未来中美双方要在更加宽阔广泛的领域加强政策协调。