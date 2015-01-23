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中国财经 | 2015年 1月 23日 星期五 11:37 BJT

银监会：商业银行2014年末不良贷款率升至1.29%

路透北京1月23日 - 中国银监会周五表示，截止2014年12月末，银行业金融机构不良贷款率为1.64%，商业银行不良贷款率为1.29%。

银监会新闻稿显示，2014年年末，银行业总资产168.2万亿元人民币，同比增长13.6%；各项存款余额117.4万亿元，增长9.6%。

此外商业银行拨备覆盖率保持在230.5%的较高水平。

商业银行三季度末不良贷款率已升至1.16%的四年高点。（完）

(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)

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