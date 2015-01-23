银监会：商业银行2014年末不良贷款率升至1.29%

中美经济合作百日计划获进展 在农产品、金融服务等领域达成合作

路透北京5月12日 - 中国国家主席习近平和美国总统特朗普会晤后一个月，中美双方就农产品贸易、金融服务、能源等达成共识，明确百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。