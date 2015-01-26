上海银监局要求辖区银行进行涉房贷款全产业链压力测试

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京1月26日 - 上海银监局近期下发通知称，将对辖区商业银行房地产贷款实施全产业链压力测试，并对大型房企集团辖区外融资开展监测。
通知表示，辖区商业银行要开展“由房地产到上下游、由信贷到非信贷、由表外到表内”的全口径压力测试；并对大型房地产企业集团和房地产异地贷款、异地信托、商业综合体贷款持续开展监测，防范异地风险传染。
“严格执行房地产信贷风险防范和管理要求，提升风险集中和演变趋势的识别预判能力。”通知称。
通知并称，今年还将研究健全房地产贷款集中度、差异化项目资本金比例、住房按揭贷款人还款能力贷前压力测试等风险防范机制。
在不良贷款防控方面，通知称，辖区商业银行要充分利用呆坏账核销条件放宽、市场参与者增多以及当前利润、拨备‘双高’有利时机，及时核销、盘活、重组和转化存量不良贷款。
上海银监局表示，辖区商业银行要按月预测不良贷“双控”情况，按季汇总不良贷款风险处置情况，确保2015年全年不良双控目标。
在此前银监会工作会上，银监会主席尚福林指出，当前银行业信用风险突出表现是逃贷、倒贷、骗贷和抽贷等问题。银行机构要避免一刀切式的抽贷，造成企业资金链断裂；此外，要切实防范化解抵押品价值波动风险。(完)
(发稿 李铮; 审校 李贺/曾祥进)
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